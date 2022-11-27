В утренние часы в большинстве районов области будет облачно с прояснениями, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. В первой половине дня возможны налипания мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах гололедица.
Температура воздуха днем 27 ноября -1...+4 градуса, в южных районах до +7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный до семи метров в секунду.
В Ростове в дневные часы около +5 градусов и дождь. К вечеру осадки прекратятся и похолодает до +2 градусов.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании и снегопадах с 28 ноября.