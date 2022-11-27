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Мокрый снег и гололедицу прогнозируют с 27 ноября в Ростовской области

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
Утром в воскресенье 27 ноября в Ростовской области ожидается гололед и налипание мокрого снега, сообщили синоптики.
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Погода

В утренние часы в большинстве районов области будет облачно с прояснениями, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. В первой половине дня возможны налипания мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах гололедица.

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Температура воздуха днем 27 ноября -1...+4 градуса, в южных районах до +7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный до семи метров в секунду.

В Ростове в дневные часы около +5 градусов и дождь. К  вечеру осадки прекратятся и похолодает до +2 градусов.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании и снегопадах с 28 ноября.

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