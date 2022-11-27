Парламентарий отметил, что не гарантирует развала западной коалиции к весне. Более того, страны Евросоюза могут выстоять даже в свете энергетического кризиса. «Я не утверждаю, что зиму они не переживут. Более того, я бы на месте наших прогнозистов, которых особенно много в блогосфере, не рассчитывал на то, что Украина и Европа загнутся до весны. Очевидно, что этого не произойдет», — считает Бородай. Он уверен, что побеждать России придется только силой оружия.