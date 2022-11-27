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Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к весне

Сегодня, 15:20
Фото: бородай.рф
Запад сможет пережить эту зиму и вместе с Украиной продолжит вести войну на истощение России, уверен депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что сейчас ведется война коллективного Запада с Россией посредством Украины. Ее цель — истощение Российской Федерации.

Парламентарий отметил, что не гарантирует развала западной коалиции к весне. Более того, страны Евросоюза могут выстоять даже в свете энергетического кризиса. «Я не утверждаю, что зиму они не переживут. Более того, я бы на месте наших прогнозистов, которых особенно много в блогосфере, не рассчитывал на то, что Украина и Европа загнутся до весны. Очевидно, что этого не произойдет», — считает Бородай. Он уверен, что побеждать России придется только силой оружия.

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Ранее депутат Бородай заявил, что украинцы воюют за право быть гомосексуалистами.

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