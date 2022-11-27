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Posted 27 ноября 2022, 07:48

Published 27 ноября 2022, 07:48

Modified 27 ноября 2022, 07:50

Updated 27 ноября 2022, 07:50

Ростовский климатолог Иошпа заявил о тенденции к похолоданию на юге РФ к 2027 году

Ростовский климатолог Иошпа заявил о тенденции к похолоданию на юге РФ к 2027 году

27 ноября 2022, 07:48
Фото: 1MI.
К 2027 году на российском Юге может возникнуть тенденция к похолоданию, считает климатолог из Ростова-на-Дону Александр Иошпа.

Как рассказал специалист изданию ТАСС, резких изменений климата в ближайшие 10-50 лет не стоит, но переходный период от потепления к выходу на температурное плато уже начался.

На россйиокм Юге первые изменения могут проявиться уже в ближайшие несколько лет.  За последний век средняя температура в той же Ростовской области увеличилась на один градус, сейчас начался переходный период, после которого начнется постепенное похолодание.

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С возвращением к температурному плато, по словам Иошпы, сократится и количество таких опасных природных явлений, как сильные ветра, песчаные и пыльные бури, сгон воды в водоемах.

Ранее Александр Иошпа назвал опасность глобального потепления.

 

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