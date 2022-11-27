Как рассказал специалист изданию ТАСС, резких изменений климата в ближайшие 10-50 лет не стоит, но переходный период от потепления к выходу на температурное плато уже начался.
На россйиокм Юге первые изменения могут проявиться уже в ближайшие несколько лет. За последний век средняя температура в той же Ростовской области увеличилась на один градус, сейчас начался переходный период, после которого начнется постепенное похолодание.
С возвращением к температурному плато, по словам Иошпы, сократится и количество таких опасных природных явлений, как сильные ветра, песчаные и пыльные бури, сгон воды в водоемах.
Ранее Александр Иошпа назвал опасность глобального потепления.