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В Минздраве рассказали, что спасет жителей Ростовской области от лишнего веса

Сегодня, 17:35
Фото: pxhere.com
Около 30% жителей Ростовской области страдают от лишнего веса, рассказала главный внештатный специалист по профилактике министерства здравоохранения Евгения Криничная.

В Ростовской области растет число людей, страдающих от лишнего веса, сейчас они составляют 30% от общего числа населения. Специалист Минздрава напомнила, что ожирение провоцирует множество проблем со здоровьем, негативно влияя на сердце, печень и эндокринную систему.

Криничная призвала жителей Ростовской области, заметивших у себя серьезную прибавку в весе, обратиться за помощью к врачу. Она обратила внимание, что эту проблему можно решить, если пациент будет прислушиваться к рекомендациям доктора. Главные из них — смена образа жизни в сторону умеренных физических нагрузок и отказ от «заедания» стресса и эмоциональных проблем.

Названы районы Ростовской области, где чаще всего люди страдают ожирением
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Также Криничная рассказала о росте числа детей с ожирением в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Здоровье
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