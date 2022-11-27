Криничная призвала жителей Ростовской области, заметивших у себя серьезную прибавку в весе, обратиться за помощью к врачу. Она обратила внимание, что эту проблему можно решить, если пациент будет прислушиваться к рекомендациям доктора. Главные из них — смена образа жизни в сторону умеренных физических нагрузок и отказ от «заедания» стресса и эмоциональных проблем.