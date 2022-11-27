С 12.30 до 17.00 мск автобус № 39 будет ходить по укороченному маршруту до городского пляжа. Схему движения изменят для удобства болельщиков.
Кроме того, добраться до стадиона «Ростов-Арена», где пройдет игра, можно будет троллейбусом № 7 и на автобусах № 8, 49,65а и 75.
Матч между ФК «Ростов» и ФК «Ахмат» пройдет 27 ноября в 14.00 мск и будет последней домашней игрой для ростовчан в 2022 году.
Напомним, предыдущую игру с «Оренбургом» ФК «Ростов» проиграл со счетом 4:2. Как прокомментировал итоги матча главный тренер ростовчан Валерий Карпин, у него остались «неоднозначные» впечатления от игры.