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В Ростове на охрану школ в 2023 году выделили более 179 млн рублей

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на охрану 11 общеобразовательных учреждений в 2023 году выделили свыше 179 миллионов рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Дороже всего, по 19,8 миллиона рублей на каждую, обойдется охрана школ №107 и №60 и лицея №102. По 17 миллионов рублей уйдет на охрану лицея №50 и школ №№17, 110 и 24.

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Кроме того, около 12 миллионов рублей потратят на охрану школы № 78, почти 9 миллионов рублей — школы № 4,  13,2 миллиона рублей — школы № 111,  15,4 миллиона рублей — школы № 15.

Подать заявки на участие в конкурсах можно до 14 декабря, исполнителей выберут 15 декабря.

Ранее стало известно, что школам Ростовской области не хватает денег, чтобы нанять профессиональную охрану от Росгвардии.

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