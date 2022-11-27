Дороже всего, по 19,8 миллиона рублей на каждую, обойдется охрана школ №107 и №60 и лицея №102. По 17 миллионов рублей уйдет на охрану лицея №50 и школ №№17, 110 и 24.
Кроме того, около 12 миллионов рублей потратят на охрану школы № 78, почти 9 миллионов рублей — школы № 4, 13,2 миллиона рублей — школы № 111, 15,4 миллиона рублей — школы № 15.
Подать заявки на участие в конкурсах можно до 14 декабря, исполнителей выберут 15 декабря.
Ранее стало известно, что школам Ростовской области не хватает денег, чтобы нанять профессиональную охрану от Росгвардии.