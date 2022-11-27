В Ростовской области около 30% населения страдает ожирением, лидируют Азовский, Волгодонский и Белокалитвинский районы. Диагноз «ожирение» поставили более чем 14 тысячам детей региона. Больше детей с ожирением только в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.