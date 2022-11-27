Как сообщила Криничная в интервью изданию «Дон-ТР», при индексе тела от 25 до 29,9 ставят диагноз «избыточная масса», если индекс более 30, речь идет уже об ожирении.
В Ростовской области около 30% населения страдает ожирением, лидируют Азовский, Волгодонский и Белокалитвинский районы. Диагноз «ожирение» поставили более чем 14 тысячам детей региона. Больше детей с ожирением только в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
При этом чаще всего, по словам специалиста, у детей выявляют наследственное ожирение.
Ранее эксперт заявил, что спортивное питание при неправильном употреблении может привести к ожирению.