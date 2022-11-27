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В Цимлянске сливали канализационные стоки прямо в реку

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
В Цимлянске выявили факт загрязнения реки Кумшак канализационными стоками, сообщили в минприроды Ростовской области.

Обслуживанием централизованной системы канализации Цимлянска занимается городской филиал ГУП РО «УРСВ».

«Сброс стоков осуществляется в реку Кумшак, далее через котлованы в реку Дон», — сообщили в ведомстве.

Канализация четыре дня выливалась в море в Таганроге из-за аварии
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ГУП РО «УРСВ» находится под федеральным надзором, поэтому информацию о нарушении направили в региональное управление Росприроднадзора.

Ранее в Ростовской области выявили массовую гибель животных в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах. Для определения причин гибели животных специалисты взяли пробы.

 

 

 

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