В Цимлянске сливали канализационные стоки прямо в реку

Обслуживанием централизованной системы канализации Цимлянска занимается городской филиал ГУП РО «УРСВ».
«Сброс стоков осуществляется в реку Кумшак, далее через котлованы в реку Дон», — сообщили в ведомстве.
ГУП РО «УРСВ» находится под федеральным надзором, поэтому информацию о нарушении направили в региональное управление Росприроднадзора.
Ранее в Ростовской области выявили массовую гибель животных в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах. Для определения причин гибели животных специалисты взяли пробы.