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В воскресенье 27 ноября ФК «Ростов» проведет последний матч сезона с «Ахматом»

Сегодня, 08:56
Фото: ФК "Ростов"
В Ростове-на-Дону 27 ноября в 14.00 мск пройдет футбольный матч между командами «Ростов» и «Ахмат» из Грозного.

Этот домашний матч для ростовчан станет последним в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе ростовского клуба, в рамках Кубка России  «Ростов» и «Ахмат»  встречались три раза, две игры закончились победой «Ахмата», одна — ничьей.

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Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена», из-за матча в городе изменили движение общественного транспорта. Температура воздуха в Ростове после обеда в воскресенье будет +5 градусов, осадков не ожидается.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде.

 

 

 

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