Этот домашний матч для ростовчан станет последним в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе ростовского клуба, в рамках Кубка России «Ростов» и «Ахмат» встречались три раза, две игры закончились победой «Ахмата», одна — ничьей.
Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена», из-за матча в городе изменили движение общественного транспорта. Температура воздуха в Ростове после обеда в воскресенье будет +5 градусов, осадков не ожидается.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде.