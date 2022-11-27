По словам Кобзева, в регион пришел не самый простой штамм гриппа, который особенно опасен для людей с ослабленным здоровьем.
Кроме того, глава областного министерства здравоохранения призвал ростовчан делать прививки от гриппа.
По своим симптомам свиной грипп схож с обычным, начинается он с повышения температуры, сопровождается болью в горле, кашлем и насморком или заложенностью носа. При тяжелой форме свиного гриппа развивается вирусная пневмония.
Кроме того, Кобзев заявил о появлении новых штаммов коронавируса.