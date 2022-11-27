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Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
В Ростовской области выявили первы случай свиного гриппа. сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

По словам Кобзева, в регион пришел не самый простой штамм гриппа, который особенно опасен для людей с ослабленным здоровьем. 

Кроме того, глава областного министерства здравоохранения призвал ростовчан делать прививки от гриппа.

Глава донского Минздрава Кобзев заявил об опасном штамме гриппа
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По своим симптомам свиной грипп схож с обычным, начинается он с повышения температуры, сопровождается болью в горле, кашлем и насморком или заложенностью носа. При тяжелой форме свиного гриппа развивается вирусная пневмония.

Кроме того, Кобзев заявил о появлении новых штаммов коронавируса. 

 

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