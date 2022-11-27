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Житель Ростовской области пять лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Жителя Донецка будут судить за неоднократное изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2009 года рождения, сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Как выяснило следствие, 30-летний мужчина с 2016 по 2021 годы регулярно в отсутствие других родственников насиловал дочь своей гражданской жены.

«Применяя насилие, неоднократно, в отсутствие посторонних лиц,  совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении  малолетней», — сказано в сообщении.

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О происходящем в октябре 2022 года в полицию сообщила родственница девочки, после чего мужчину поместили в СИЗО. Идет следствие.

Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. 

Ранее в Ростовской области освободившийся из колонии  мужчина изнасиловал школьницу.

 

 

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