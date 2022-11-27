Житель Ростовской области пять лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Как выяснило следствие, 30-летний мужчина с 2016 по 2021 годы регулярно в отсутствие других родственников насиловал дочь своей гражданской жены.
«Применяя насилие, неоднократно, в отсутствие посторонних лиц, совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении малолетней», — сказано в сообщении.
О происходящем в октябре 2022 года в полицию сообщила родственница девочки, после чего мужчину поместили в СИЗО. Идет следствие.
Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Ранее в Ростовской области освободившийся из колонии мужчина изнасиловал школьницу.