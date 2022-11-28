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Александр Беспалов рассказал о будущем алкогольного рынка РФ

Сегодня, 19:18
Фото: piqsels.com
На фоне падения импорта крепкого алкоголя в РФ местное производство коньяков демонстрирует рост. Владелец ГК «Традиции успеха» Александр Беспалов рассказал о тенденциях рынка и предпочтениях потребителей, а также о будущем отрасли.

По информации Росалкогольрегулирования, за период с января по октябрь объемы выпуска коньяка увеличились на 14,66%, достигнув 7,18 миллиона декалитров. В частности, производство водки выросло на 7,7% (до 67,01 миллиона декалитров). Об этом пишет «Коммерсант».

«В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)», — отмечает Александр Беспалов, владелец ГК «Традиции успеха» (водка «Хорта», коньяк «Золото династии»). Такая тенденция, по его мнению, возникла одновременно с развитием процессов импортозамещения на отечественном рынке алкоголя.

Александр Беспалов предполагает, что рост спроса в данной категории даст стимул запуску новых локальных брендов. Его группа компаний «Традиции успеха» собирается приступить к выпуску коньяков традиционных выдержек и коньячных коктейлей.

В Крымской водочной компании (КВК) согласились с тем, что к росту спроса на российский коньяк привело стремление заместить выпадающий импорт. Гендиректор КВК Виктор Золотницкий рассказал, что недорогие коньяки составляют 40% продаж в категории.

«Коммерсант» пишет, что ограниченная доля брендов массового сегмента и ужесточение конкуренции пока замедляют рост бизнеса в этой нише. Однако в двадцатку производителей напитка уже входят игроки, ранее незаметные на рынке, такие как ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.

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