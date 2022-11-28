Александр Беспалов рассказал о будущем алкогольного рынка РФ

«Коммерсант» пишет, что ограниченная доля брендов массового сегмента и ужесточение конкуренции пока замедляют рост бизнеса в этой нише. Однако в двадцатку производителей напитка уже входят игроки, ранее незаметные на рынке, такие как ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.