В компании выяснили, что этой осенью 9 и 10 поездок на автобусах совершались по территории России, а самыми востребованным у пассажиров стал автобусный рейс «Москва-Ростов-на-Дону».
По данным аналитиков, он обслужил 1,7% пассажиров, а средний чек на проезд составлял около 1930 рублей.
Также в двадцатку лидеров по спросу среди пассажиров попали рейс «Москва-Белгород», на который пришлись 0,5% от общей доли пассажиров, а также «Новороссийск-Краснодар», обеспечивший обслуживание 0,3% путешественников.
Следует заметить рост спроса на автобусные рейсы в городах, находящихся в зоне запрета на полеты гражданской авиации.
Ранее из Ростова запустили автобусные рейсы в Мариуполь.