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Автобусные рейсы Ростов — Москва стали самыми популярными в стране осенью 2022 года

Сегодня, 15:36
Фото: pxhere.com
Осенью 2022 года самыми востребованными в стране оказались автобусы из Ростова-на-Дону в Москву, об этом сообщили аналитики сервиса Туту.

В компании выяснили, что этой осенью 9 и 10 поездок на автобусах совершались по территории России, а самыми востребованным у пассажиров стал автобусный рейс «Москва-Ростов-на-Дону».

По данным аналитиков, он обслужил 1,7% пассажиров, а средний чек на проезд составлял около 1930 рублей.

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Также в двадцатку лидеров по спросу среди пассажиров попали рейс «Москва-Белгород», на который пришлись 0,5% от общей доли пассажиров, а также «Новороссийск-Краснодар», обеспечивший обслуживание 0,3% путешественников. 

Следует заметить рост спроса на автобусные рейсы в городах, находящихся в зоне запрета на полеты гражданской авиации. 

Ранее из Ростова запустили автобусные рейсы в Мариуполь. 

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