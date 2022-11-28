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Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Сегодня, 15:14
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу "Рантье" для клиентов малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Эта программа подходит для тех, кто занимается сдачей недвижимости в аренду. Предприниматели могут оформить кредит до 200 млн рублей на покупку помещений. Также заемные средства доступны на ремонт приобретаемой недвижимости, но не более 15 % от ее стоимости.

Средства выдаются на приобретение офисных, торговых, складских помещений, а также кафе, ресторанов и другую недвижимость. Первоначальный взнос составит от 20 %. Максимальный срок кредитования — 10 лет. По программе предусмотрено досрочное погашение кредита.

«Банк ЗЕНИТ разработал специальную программу для бизнеса, основным видом деятельности которых является сдача в аренду коммерческой недвижимости. Клиентам доступно комплексное финансирование бизнеса, упрощенное рассмотрение заявки, а также гибкий подход к установлению графика погашения кредита», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

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