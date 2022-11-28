Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Эта программа подходит для тех, кто занимается сдачей недвижимости в аренду. Предприниматели могут оформить кредит до 200 млн рублей на покупку помещений. Также заемные средства доступны на ремонт приобретаемой недвижимости, но не более 15 % от ее стоимости.