Запуск новых ресторанов в столице оценивается в 20-25 миллионов рублей. Открывать заведения в Ростове бывший мэр пока не планирует. Сообщается, что в городе ранее работали несколько других ресторанов Станиславова, но сейчас все они, за исключением «Шамайка House», закрыты.