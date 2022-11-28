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Бывший мэр Шахт Денис Станиславов планирует открыть в Москве два ресторана

Сегодня, 06:36
Фото: shakhty-edu.ru
Бывший глава Шахт Денис Станиславов станет ресторатором
В 2023 году бывший мэр города Шахты Денис Станиславов откроет в столице два заведения под названием «Чисто ростовский бар», сообщают СМИ.

Экс-глава города Шахты, сын бывшего замгубернатора Ростовской области Денис Станиславов собирается открыть в Москве два ресторана под названием «Чисто ростовский бар». Заведения начнут свою работу уже в следующем году, уточняет «Город N».

Развитием ресторанного бизнеса занимается принадлежащая Станиславову ГК «Ростов family». Два года назад в столице бывшим чиновником был запущен пивной бар «Шамайка House». Аналогичное заведение несколько лет работает в Ростове на Большой Садовой. Однако в Москве бар популярностью не обзавелся.

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Зато прибыльным оказался ресторан «Чисто ростовский бар» на Патриарших прудах. Наплыв гостей и полная посадка в заведении подтолкнули Станиславова заменить название «Шамайка House» на «Чисто ростовский бар» и тиражировать новую сетку.

Запуск новых ресторанов в столице оценивается в 20-25 миллионов рублей. Открывать заведения в Ростове бывший мэр пока не планирует. Сообщается, что в городе ранее работали несколько других ресторанов Станиславова, но сейчас все они, за исключением «Шамайка House», закрыты.

Однако и Ростов не останется без запуска крупных проектов. Бывший владелец сети «Арбат-Престиж» откроет в центре Ростова картинную галерею.

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#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Шахты#Бизнес и власть#Ресторанный бизнес
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