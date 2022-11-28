Экс-глава города Шахты, сын бывшего замгубернатора Ростовской области Денис Станиславов собирается открыть в Москве два ресторана под названием «Чисто ростовский бар». Заведения начнут свою работу уже в следующем году, уточняет «Город N».
Развитием ресторанного бизнеса занимается принадлежащая Станиславову ГК «Ростов family». Два года назад в столице бывшим чиновником был запущен пивной бар «Шамайка House». Аналогичное заведение несколько лет работает в Ростове на Большой Садовой. Однако в Москве бар популярностью не обзавелся.
Зато прибыльным оказался ресторан «Чисто ростовский бар» на Патриарших прудах. Наплыв гостей и полная посадка в заведении подтолкнули Станиславова заменить название «Шамайка House» на «Чисто ростовский бар» и тиражировать новую сетку.
Запуск новых ресторанов в столице оценивается в 20-25 миллионов рублей. Открывать заведения в Ростове бывший мэр пока не планирует. Сообщается, что в городе ранее работали несколько других ресторанов Станиславова, но сейчас все они, за исключением «Шамайка House», закрыты.
Однако и Ростов не останется без запуска крупных проектов. Бывший владелец сети «Арбат-Престиж» откроет в центре Ростова картинную галерею.