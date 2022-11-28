Дефицит витаминов группы B вызывает бессонницу и слабость

По словам Булгаковой, витамины данной группы необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Помимо этого они помогают справляться со стрессом, пишет NEWS.ru.
Для восполнения нехватки витаминов группы В необходимо употреблять в пищу яйца, гречку, красное мясо, рыбу, пить молоко.
Ранее диетолог Наталья Круглова советовала в осенне-зимний период употреблять богатые витамином С продукты. Это белокочанная капуста, в том числе квашеная. А из фруктов лучше включить в рацион цитрусовые.