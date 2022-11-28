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Дефицит витаминов группы B вызывает бессонницу и слабость

Сегодня, 12:34
Терапевт Оксана Булгакова рассказала, что при нехватке витаминов В1-В12 у человека развивается мышечная слабость, выпадают волосы, начинаются проблемы с памятью и сном, может появиться головокружение.

По словам Булгаковой, витамины данной группы необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.  Помимо этого они помогают справляться со стрессом, пишет NEWS.ru.

Для восполнения нехватки витаминов группы В необходимо употреблять в пищу яйца, гречку, красное мясо, рыбу, пить молоко.

Ранее диетолог Наталья Круглова советовала в осенне-зимний период употреблять богатые витамином С продукты. Это белокочанная капуста, в том числе квашеная. А из фруктов лучше включить в рацион цитрусовые.

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