В отделении ОПФР по Ростовской области уточнили, что критерии нуждаемости учитывают при назначении пособий семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет и беременным дончанкам. Для того, чтобы получить пособия, доход семьи на человека должен быть ниже прожиточного минимума, при этом у родителей должны быть подтвержденные доходы или причины отсутствия заработка, а объем имущества семьи не должно быть больше указанных в правилах требований.