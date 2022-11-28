В организации рассказали, что с 1 ноября доходы мобилизованных дончан перестали учитывать в оценке нуждаемости, которую производят для назначения детских пособий. В ведомстве добавили, что новые правила также предусматривают, что отсутствие доходов у мобилизованных в определенные периоды не станет причиной для отказа в выплатах его семье.
В отделении ОПФР по Ростовской области уточнили, что критерии нуждаемости учитывают при назначении пособий семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет и беременным дончанкам. Для того, чтобы получить пособия, доход семьи на человека должен быть ниже прожиточного минимума, при этом у родителей должны быть подтвержденные доходы или причины отсутствия заработка, а объем имущества семьи не должно быть больше указанных в правилах требований.
В ПФР также попросили обратить внимание на факт того, что в расчетах не станут учитывать не только текущие доходы мобилизованного, но и его прошлые заработки, премии и доходы, благодаря чему жены военнослужащим могут повторно заявить о необходимости в получении пособия.
«Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет», — сказано в сообщении.
Ранее сестра военнослужащего из Батайска получила штраф за посты в соцсетях о проблемах со снабжением.