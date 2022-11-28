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Донской Минтранс объяснил, почему Западную хорду построят через Кумженскую рощу

Сегодня, 08:26
Фото: Минтранс Ростовской области
Западную хорду строят через Кумженскую рощу в Ростове
Нынешний вариант возведения Западной хорды самый оптимальный с точки зрения затрат, рассказал начальник управления строительства и реконструкции автодорог областного Минтранса Дмитрия Евтеев.

Как сообщил Евтеев в эфире «Дон-ТР», сегодняшний вариант строительства Западной хорды в Ростове является самым приемлемым с точки зрения денежных затрат и возможных неудобств для ростовчан. Чиновники заверяют, что дорогу действительно можно было бы построить и по Каратаева., однако тогда стоимость стройки увеличилась в несколько раз, поскольку по этому маршруту располагаются нефте и газопроводы, которые необходимо было бы переносить. Кроме того, в этом случае магистраль пришлось бы проложить в непосредственной близости от ЖК «Екатерининский» и частного сектора, а в створе улицы Портовой — возводить сложную транспортную развязку.

В Ростовской области приступили к строительству Западной хорды
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Ранее жители Ростова выступали против строительства дороги через Кумженскую рощу, так как из-за работ уничтожению подлежат около 800 деревьев. Чиновники заверяют, что вместо снесенных деревьев посадят новые, правда, где и когда не уточняют.

Однако общественники считают, что дорогу можно было построить по другому маршруту, но чиновники якобы идут на поводу у инвестора, который собирается построить рядом с хордой три жилых района после 2025 года.

Напомним, протяженность Западной хорды составит около 12 километров. Стоимость масштабного дорожного проекта оценивается в 15 миллиардов рублей.

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