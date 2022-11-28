Как сообщил Евтеев в эфире «Дон-ТР», сегодняшний вариант строительства Западной хорды в Ростове является самым приемлемым с точки зрения денежных затрат и возможных неудобств для ростовчан. Чиновники заверяют, что дорогу действительно можно было бы построить и по Каратаева., однако тогда стоимость стройки увеличилась в несколько раз, поскольку по этому маршруту располагаются нефте и газопроводы, которые необходимо было бы переносить. Кроме того, в этом случае магистраль пришлось бы проложить в непосредственной близости от ЖК «Екатерининский» и частного сектора, а в створе улицы Портовой — возводить сложную транспортную развязку.