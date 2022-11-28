Как сообщил Евтеев в эфире «Дон-ТР», сегодняшний вариант строительства Западной хорды в Ростове является самым приемлемым с точки зрения денежных затрат и возможных неудобств для ростовчан. Чиновники заверяют, что дорогу действительно можно было бы построить и по Каратаева., однако тогда стоимость стройки увеличилась в несколько раз, поскольку по этому маршруту располагаются нефте и газопроводы, которые необходимо было бы переносить. Кроме того, в этом случае магистраль пришлось бы проложить в непосредственной близости от ЖК «Екатерининский» и частного сектора, а в створе улицы Портовой — возводить сложную транспортную развязку.
Ранее жители Ростова выступали против строительства дороги через Кумженскую рощу, так как из-за работ уничтожению подлежат около 800 деревьев. Чиновники заверяют, что вместо снесенных деревьев посадят новые, правда, где и когда не уточняют.
Однако общественники считают, что дорогу можно было построить по другому маршруту, но чиновники якобы идут на поводу у инвестора, который собирается построить рядом с хордой три жилых района после 2025 года.
Напомним, протяженность Западной хорды составит около 12 километров. Стоимость масштабного дорожного проекта оценивается в 15 миллиардов рублей.