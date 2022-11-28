ФАС приостановила аукционы на строительство Западной хорды

На сайте госзакупок Минтранс разделил электронный аукцион на пять этапов, хотя все они являются частями одного объекта - автомобильной дороги Западная хорда от трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Само по себе разделение единого объекта на этапы не является нарушением, однако Западная хорда не примыкает к другим дорогам, поэтому введение в эксплуатацию ее поэтапно невозможно. А из-за невозможности введения в эксплуатацию каждого участка дороги отдельно разделение строительства на этапы нарушает действующее законодательство. А это, по сути, делает невозможным исполнение контрактов, достижение их основной цели – ввода объекта в эксплуатацию.