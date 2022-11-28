ФАС приостановила аукционы на строительство Западной хорды

На сайте госзакупок Минтранс разделил электронный аукцион на пять этапов, хотя все они являются частями одного объекта - автомобильной дороги Западная хорда от трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Само по себе разделение единого объекта на этапы не является нарушением, однако Западная хорда не примыкает к другим дорогам, поэтому введение в эксплуатацию ее поэтапно невозможно. А из-за невозможности введения в эксплуатацию каждого участка дороги отдельно разделение строительства на этапы нарушает действующее законодательство. А это, по сути, делает невозможным исполнение контрактов, достижение их основной цели – ввода объекта в эксплуатацию.
Общая сумма конкурсов превысила 14 миллиардов рублей, пять из них выиграла компания «Т-Транс», которую раньше неоднократно уличали в картельных сговорах при проведении торгов. Еще один конкурс выиграла компания «Ростовавтодорстрой». Но, судя по данным системы rusprofile, она аффилирована с «Т-Трансом» через своего учредителя Елену Куц. Как и следовало ожидать, с итогом конкурса не согласился один из участников аукциона и подал жалобу в Антимонопольную службу.
Кроме того, выявлено что условия проектов контрактов регионального Минтранса предусматривают авансирование 90% от стоимости работ. Однако, если торги будут признаны несоответствующими закону это может нанести существенный вред бюджету Ростовской области. Ведь в проектах контрактов не предусмотрены обеспечительные меры возврата аванса. А это может привести к тому, что возврат бюджетных средств может стать затруднительным или даже вообще невозможным.
Стоит отметить, что строительство Западной хорды Ростова находится на контроле губернатора Ростовской области Василия Голубева. Новая дорога должна замкнуть транспортное кольцо вокруг Ростова и позволит пустить транзитный транспорт в обход Ростова, выведет грузовые потоки к Южному хабу и Агромолу, улучшит экологическую ситуацию в городе.