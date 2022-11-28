Гала-концерт девятого конкурса-фестиваля «Имена России» прошел в ДГТУ

— Не так давно мы приехали с 21-х молодежных дельфийских игр, которые проходили в Красноярске. Там мы стали серебряными призерами. Отмечу, что наш коллектив является также двукратным чемпионом России по кавказским танцам и чемпионом России по народным танцам. В конкурсе «Имена России» мы также получали гран-при. Этот фестиваль нам очень нравится, особенно подход и система его работы, — рассказал художественный руководитель коллектива «Нарт».