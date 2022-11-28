Гала-концерт девятого конкурса-фестиваля «Имена России» прошел в ДГТУ

За эти дни гости и участники мероприятия познакомились с творчеством юных талантов, посетили различные мастер-классы и приняли участие в творческих встречах с ведущими экспертами российской культуры.
Как отметили организаторы, девятый международный детско-юношеский фестиваль «Имена России» проходил при поддержке президентского фонда культурных инициатив в пяти номинациях — вокальная, хореографическая, инструментальная, сценическое и цирковое искусство.
— Самой многочисленной номинацией стало хореографическое искусство. Коллективы оказались по количеству участников очень большими. А если говорить о количестве номеров, то больше всего их было среди вокалистов, — пояснила руководитель театра-студии «Браво-ДГТУ» Наталья Соломатина.
Председателем жюри стала народная артистка России Анита Цой. Как и ранее она курировала вопросы по подбору экспертов и членов жюри. Оценивали участников по нескольким критериям. Сюда входил и репертуар, и соответствие образу, а также костюмы и гармоничность.
По словам проректора по учебной работе и международной деятельности ДГТУ, д. т. н. Алексея Бескопыльного, принимать на площадке университета мероприятие всероссийского масштаба — большая честь и гордость.
— Мы видим много талантливых участников самого разного возраста. Мы хотим, чтобы ДГТУ и дальше становился центром притяжения талантов, принимая на своих площадках различные культурные события, — заявил Алексей Бескопыльный.
Он также добавил, что в ДГТУ часто приезжают звезды различной величины. Так, народная артистка России Анита Цой является заведующей кафедрой креативных индустрий в вузе. И для ДГТУ — это опять же новый этап развития.
Своим видением фестиваля поделился и олимпийский чемпион Вартарес Самургашев. Он девятый год подряд посещает конкурс «Имена России» и всячески поддерживает молодежные инициативы на донской земле.
— Не одно спортивное мероприятие не может пройти без красивого и праздничного концерта или каких красочных выступлений. Поэтому фестиваль «Имена России» дает возможность ребятам не только проявить себя, но и сделать какие-то новые открытия, создать новые коллективы, познакомиться и выступать дальше на международном уровне. Это будущее нашей станы и мы их еще увидим, и на открытии олимпийских игр, и международных соревнований, — подчеркнул Вартарес Самургашев.
Действительно, фестиваль «Имена России» дает творческим коллективам хороший рывок для будущего. Так например студия кавказских танцев «Нарт» неоднократно становилась призерами конкурса «Имена России», и как отмечает ее художественный руководитель Султан Тутаришев, останавливаться на достигнутом ребята не собираются.
— Не так давно мы приехали с 21-х молодежных дельфийских игр, которые проходили в Красноярске. Там мы стали серебряными призерами. Отмечу, что наш коллектив является также двукратным чемпионом России по кавказским танцам и чемпионом России по народным танцам. В конкурсе «Имена России» мы также получали гран-при. Этот фестиваль нам очень нравится, особенно подход и система его работы, — рассказал художественный руководитель коллектива «Нарт».
Все лауреаты и гран призеры фестиваля этого года также получили кубки и дипломы. Многие из них были приглашены для участие в авторских проектах ДГТУ, среди которых постановка авторских мюзиклов и спектаклей. Организаторы фестиваля уверены, что благодаря творческим колобарациям юные артисты смогут не только и расти и развиваться, но и в будущем стать настоящими профессионалами в области искусства.