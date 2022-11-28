Госдума подозревает страховщиков в миллиардных аферах с ОСАГО

Депутат привлек внимание генпрокурора к статистическим данным, согласно которым размер выплат на ремонт машин по ОСАГО в 2020 году составил 135,8 миллиарда рублей из 231,7 миллиарда рублей. В 2021 году страховые компании собрали 236 миллиардов рублей, а на компенсации направили лишь 150,8 миллиарда. Миронов уверен, что компании платят водителям меньше положенного на ремонт, несмотря на то, что смогли сформировать солидные запасы. В то же время, ЦБ РФ продолжает обеспечивать страховщикам новые возможности для повышения цен на полисы ОСАГО.