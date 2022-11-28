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Госдума подозревает страховщиков в миллиардных аферах с ОСАГО

Вчера, 12:06
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов инициировал проверку прокуратурой деятельности страховых компаний. Ему показалось, что их доходы по ОСАГО завышены.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», вследствие санкций цены на запчасти для автомобилей в этом году заметно выросли. Чтобы помочь страховым компаниям, Центральный банк России предложил расширить коридор тарифов по ОСАГО на 26%. Помогло ли это компенсировать подорожание ремонта машин по страховке, неизвестно. Однако Миронов уверен: страховщики недоплачивают участникам ДТП.

Депутат привлек внимание генпрокурора к статистическим данным, согласно которым размер выплат на ремонт машин по ОСАГО в 2020 году составил 135,8 миллиарда рублей из 231,7 миллиарда рублей. В 2021 году страховые компании собрали 236 миллиардов рублей, а на компенсации направили лишь 150,8 миллиарда. Миронов уверен, что компании платят водителям меньше положенного на ремонт, несмотря на то, что смогли сформировать солидные запасы. В то же время, ЦБ РФ продолжает обеспечивать страховщикам новые возможности для повышения цен на полисы ОСАГО.

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