Одно из городских сообществ поделилось обращением местной жительницы, которая пожаловалась на пропаганду нетрадиционных ценностей в Нахичевани. По словам ростовчанки, на территории местного рынка продается »иностранный монстр в ЛГБТ-цветах», который портит психику детей.
«Наши дети насмотрятся на такие игрушки, потом приходят и говорят, что они „немного фиолетовые“! Надеюсь, скоро эти игрушки запретят», — цитирует ростовчанку сообщество.
Потенциально опасной игрушкой оказалась Лили Мили — персонаж, связанный со вселенной игры Poppy Playtime и окрашенный во все цвета радужного спектра.
Между тем ростовчан удивила такая позиция относительно самой игрушки, они заметили, что детей больше привлекает яркость цвета, и в отношении Лили Мили их больше беспокоила бы ее не слишком добродушная улыбка.
«Полностью соглашусь, он просто радужный. Многих детей привлекает радуга из-за количества цветов», — заметила одна из ростовчанок.
«Да тут даже не в цвете дело, игрушки и их образ — это просто жесть», — заметили горожане.
Ранее в Ростовской области детям предложили запретить смотреть аниме.