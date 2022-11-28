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«Иностранный монстр»: ростовчане просят запретить продавать радужных Хаги Ваги

Сегодня, 12:20
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
«Иностранный монстр»: ростовчане хотят убрать из продажи радужную Лили Мили
В Ростове жители пожаловались на пропаганду западных ценностей, разрушающих понятие семьи, из-за продажи разноцветной игрушки Лили Мили, сообщения об этом появились в соцсетях.

Одно из городских сообществ поделилось обращением местной жительницы, которая пожаловалась на пропаганду нетрадиционных ценностей в Нахичевани. По словам ростовчанки, на территории местного рынка продается »иностранный монстр в ЛГБТ-цветах», который портит психику детей.

«Наши дети насмотрятся на такие игрушки, потом приходят и говорят, что они „немного фиолетовые“! Надеюсь, скоро эти игрушки запретят», — цитирует ростовчанку сообщество. 

Потенциально опасной игрушкой оказалась Лили Мили — персонаж, связанный со вселенной игры Poppy Playtime и окрашенный во все цвета радужного спектра. 

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Между тем ростовчан удивила такая позиция относительно самой игрушки, они заметили, что детей больше привлекает яркость цвета, и в отношении Лили Мили их больше беспокоила бы ее не слишком добродушная улыбка. 

«Полностью соглашусь, он просто радужный. Многих детей привлекает радуга из-за количества цветов», — заметила одна из ростовчанок. 

«Да тут даже не в цвете дело, игрушки и их образ — это просто жесть», — заметили горожане. 

Ранее в Ростовской области детям предложили запретить смотреть аниме. 

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