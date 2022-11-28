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Картонный Ди Каприо напугал жителей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону картонная фигура актера Леонардо Ди Каприо на окне здания напугала местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что шли по улице Пушкинской и заметили стоящего возле окна мужчину. Они подумали, что он может выпасть и испугались.

«Присмотрелись, а он просто стоит. Потом присмотрелись еще и поняли, что это не мужчина вовсе, а картонный Ди Каприо», — написали местные жители.

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Они добавили, что это развлечения у студентов в общежитии. Пользователи в комментариях пошутили, что это украшения к Новому году.

«Обман зрения и людей», — пишут горожане.

«Классная идея привлечь внимание. Чувство юмора на месте», — заявляют ростовчане.  

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