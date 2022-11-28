Картонный Ди Каприо напугал жителей в Ростове-на-Дону

Ростовчане рассказали, что шли по улице Пушкинской и заметили стоящего возле окна мужчину. Они подумали, что он может выпасть и испугались.
«Присмотрелись, а он просто стоит. Потом присмотрелись еще и поняли, что это не мужчина вовсе, а картонный Ди Каприо», — написали местные жители.
Они добавили, что это развлечения у студентов в общежитии. Пользователи в комментариях пошутили, что это украшения к Новому году.
«Обман зрения и людей», — пишут горожане.
«Классная идея привлечь внимание. Чувство юмора на месте», — заявляют ростовчане.