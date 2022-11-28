Малому бизнесу нужна помощь. Вот несколько советов о том, как работать в кризис

В последние три года малый бизнес в России сталкивается со все новыми и новыми вызовами. Экономическая среда, кажется, все более становится сложнее для предпринимателей. В таких условиях каждому бизнесу нужен надежный партнер. Он и плечо в трудную минуту подставит, и денег много не возьмет.
Мы сделали этот гайд для предпринимателей совместно с Альфа-Банком, которому доверяет каждый пятый бизнесмен в России.
Многие уже привыкли, что зарегистрировать свой бизнес можно без похода в госорганы. Теперь это делают и в банке. Но в Альфа-Банке зарегистрировать ООО или ИП можно быстро, онлайн и бесплатно.
Документы на регистрацию ИП или ООО оформляются за 15 минут. Открытие расчетного счета – в течение дня. Все происходит удаленно, включая подпись и отправку документов в ФНС. Юрист не потребуется. Не нужно платить и госпошлину. Кроме того, бесплатно оформляется электронная подпись – незаменимая вещь для предпринимателя в наше время.
Банк бесплатно открывает расчетный счет, подключает бухгалтерию и дарит бонусы на развитие. Все документы соответствуют законодательству РФ и готовятся с двумерным кодом.
Основной инструмент банка для бизнеса – это, конечно, расчетный счет. Эту услугу предпринимателям предлагают все кредитные организации, но дьявол, как известно, кроется в деталях.
У Альфа-Банка же все прозрачно и бесплатно. Чтобы открыть счет для бизнеса, достаточно заполнить анкету на сайте без личного предъявления документов и визита в банк. Предприниматель получает реквизиты счета, которые может сразу предоставить контрагенту для взаиморасчетов.
Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Ростовской области Анастасия Хайдукова:
«Альфа-Банк стоял у истоков модернизации банковского обслуживания и сервисов для предпринимателей. Мы одни из первых предложили «облегченное» открытие счета за пару часов через сайт и этой возможностью пользуются сотни предпринимателей нашего региона. Мы активно работаем с бизнесом, слушаем и слышим предпринимателей, поэтому наши сервисы и продукты отвечают на вызовы сегодняшнего времени. Гибкий индивидуальный подход и скорость позволяют нам удерживать лидерство и сохранять лояльность наших клиентов».
вносить и снимать наличные можно в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров в любое время без предварительного заказа.
платить своим партнерам до 19:30, а другим клиентам Альфа-Банка — до 23:30
при оплате обслуживания счета сразу за 9 месяцев вы получите еще 3 месяца в подарок
Реквизиты счета можно получить за 10 минут
Да, обслуживание бизнеса в Альфа-Банке – не всегда бесплатное. Но удобно то, что у банка есть целая линейка тарифов под разный бизнес и разные обороты. Спойлер: среди них есть и бесплатный тариф для начинающих предпринимателей и сезонного бизнеса.
Все предложения можно посмотреть на сайте Альфа-Банка. Упомянем лишь, что ежемесячные платежи начинаются от 690 руб. Есть также тариф с оплатой 1% от суммы поступлений. Максимальный тариф – для бизнеса с крупными оборотами – составляет 6690 руб. в месяц.
Как мы уже писали в начале, современный банк для бизнеса – это не только расчетное обслуживание, но и целая цифровая экосистема.
В Альфа-Банке за это отвечают сервисы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл». Отличаются они в основном тем, что первый больше подходит для работы на лэптопе или десктопе, а второй – для мобильных устройств. Функционал у них похожий – можно в любое время и в любом месте следить за параметрами своего бизнеса, включая статистику по операциям, состояние платежей, управление платежами и обмен документами. Можно проверить контрагента, которому предприниматель собирается заплатить, и заказать справку в банке онлайн, без посещения офиса.
Интернет-банк у «Альфа» интегрирован с 1С-Бухгалтерией. Это позволяет:
создавать платежные поручения и направлять их в банк
получать статусы отправленных в банк платежей
работать с документами и счетами нескольких организаций в режиме одного окна системы «1С: Предприятие 8»
Получать из банка выписки по счетам
А еще у Альфа-Банка есть услуга бесплатной бухгалтерии для малого бизнеса. Предприниматели могут рассчитывать зарплату, платить налоги и взносы, формировать декларации, а также настроить автонакопление на налоги.
Банк же возьмет на себя оптимизацию налогов и взносов, составит налоговый календарь и начислит проценты на остаток по счету.
Все говорят, что бизнесу нужны длинные и дешевые деньги особенно во время кризисов. А Альфа-Банк не говорит, а делает. У него есть целая линейка предложений для бизнеса, в зависимости от размера финансирования, продолжительности кредитования и других параметров. Подобрать подходящий кредит для себя можно здесь.
Нам же остается отметить, что у Альфа-Банка – одни из самых низких ставок на рынке.
У Альфа-Банка есть дебетовые и кредитные карты для бизнеса. Их главные преимущества – бесплатное открытие и обслуживание, большие кэшбэки, а на некоторых и круглосуточный консьерж-сервис.
Предприниматель с картой «Альфа» имеет круглосуточный доступ к своему расчетному счету. Наличные можно свободно снимать и вносить через банкоматы – у Альфа-Банка или у партнеров. Плюс никаких скрытых комиссий при оплате товаров и услуг.
И последнее, но не менее важное – про человеческое отношение. В Альфа-Банке каждый предприниматель получает особенное обслуживание. Это то самое «плечо», в котором бизнес нуждается в наше неспокойное время. Это не только про финансы, но и про помощь советом, связями, дружеским разговором.
В Альфа-Банке для этого есть «Клуб Клиентов». В нем предприниматели могут получить экспертную поддержку, найти новых покупателей и партнеров, получить скидки, бонусы и подарки от других членов клуба и от Банка.
Также за каждым предпринимателем в Альфа-Банке закрепляют персонального менеджера. Он на связи в любое время и готов помочь и подсказать по всем продуктам для бизнеса.
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