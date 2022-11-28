Малому бизнесу нужна помощь. Вот несколько советов о том, как работать в кризис

В Альфа-Банке за это отвечают сервисы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл». Отличаются они в основном тем, что первый больше подходит для работы на лэптопе или десктопе, а второй – для мобильных устройств. Функционал у них похожий – можно в любое время и в любом месте следить за параметрами своего бизнеса, включая статистику по операциям, состояние платежей, управление платежами и обмен документами. Можно проверить контрагента, которому предприниматель собирается заплатить, и заказать справку в банке онлайн, без посещения офиса.