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Мать умершего ростовского кларнетиста сообщила о пропаже документов из дела ее сына

Сегодня, 13:45
Фото: Яндекс.Карты
БСМП №2
Медицинские заключения, которые были в медкарте умершего в больнице Ростова кларнетиста Алексея Киселева, исчезли. Об этом сообщила RostovGazeta мать музыканта Людмила Киселева.

Напомним, что ростовский кларнетист Алексей Киселев умер ростовской больнице в 2017 году. Его мать уверена, что причиной смерти 40-летнего мужчины стала недобросовестность лечивших его врачей. С 2017 года женщина пытается найти виновных, сталкиваясь со странными фактами и событиями.

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В частности, Людмила Киселева рассказывала RostovGazeta о возможном подлоге биоматериала и странных протоколах вскрытия.

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Ее недоумение вызвали методы лечения сына, отсутствие медицинского образования у врачей больницы и многое другое. [Подтверждающие документы есть в наличии RostovGazeta]. 

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«Все эти события привели к твердой уверенности, что моему сыну была оказана ненадлежащая медицинская помощь», - делится выводом Людмила Киселева.

Летом она обратилась к главному следователю страны Александру Бастрыкину. Надеясь, что доводы ее обращений и заявлений о возможно совершенных преступлениях медработниками и судмедэкспертами - будут тщательно проверены.

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«Но материалы проверки по заявлениям мне до сих пор не предоставлены», - говорит Киселева.

Она рассказывает, что в медкарте сына оказались утрачены медицинские заключения. А это, по ее словам, непосредственно может повлиять на обоснованность выводов экспертов. Нет и протокола вскрытия.

«Соответственно, установление причины смерти, к которой привели допущенные врачами дефекты, будет затруднительно. Ведь, как установлено судмедэкспертизой, заверенная печатью без подписи копия протокола, не может быть исследована в качестве медицинского документа. Точно также, как и написанный «по воспоминаниям» проект протокола», - отмечает собеседница.

Утрачен, по ее словам, оказался и сопроводительный лист скорой помощи с диагнозом Алексея Киселева, на который ссылается больница. Причем в дальнейшем, эксперты не подтвердили этот диагноз. Исчез из медкарты и лист с заключением диагностированной у Алексея пневмонии, которой не было при поступлении в больницу. Исчезли результаты электрокардиограмм.

Алексей Киселев
Фото: rostovgazeta
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Очередной иск в суд подала Киселева к врачу-психиатру о компенсации морального вреда. На основании обнаруженных фактов, мать музыканта выяснила, что установленный врачом диагноз был, по ее словам, недостоверным. Она узнала, что у врача-психиатра не было должного специального образования. А медицинская помощь сыну оказывалась без согласия пациента.

«По рекомендации этого врача сына перевели в реанимацию, где ему вводили не показанные психотропные лекарственные препараты», - разъясняет Киселева.

По ее словам, заседание суда назначено на 30 ноября 2022 года.

Сегодня Киселева не теряет надежды, что попадет на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину, о чем она неоднократно просила в своих обращениях.

«Я хочу донести до главного следователя страны необходимость установления всех обстоятельств дела», - резюмирует Людмила Киселева.

Редакция отправит официальный запрос по поводу пропажи медицинской документации. Информация уточняется. 

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