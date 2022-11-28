Мать умершего ростовского кларнетиста сообщила о пропаже документов из дела ее сына

Напомним, что ростовский кларнетист Алексей Киселев умер ростовской больнице в 2017 году. Его мать уверена, что причиной смерти 40-летнего мужчины стала недобросовестность лечивших его врачей. С 2017 года женщина пытается найти виновных, сталкиваясь со странными фактами и событиями.
В частности, Людмила Киселева рассказывала RostovGazeta о возможном подлоге биоматериала и странных протоколах вскрытия.
Ее недоумение вызвали методы лечения сына, отсутствие медицинского образования у врачей больницы и многое другое. [Подтверждающие документы есть в наличии RostovGazeta].
«Все эти события привели к твердой уверенности, что моему сыну была оказана ненадлежащая медицинская помощь», - делится выводом Людмила Киселева.
Летом она обратилась к главному следователю страны Александру Бастрыкину. Надеясь, что доводы ее обращений и заявлений о возможно совершенных преступлениях медработниками и судмедэкспертами - будут тщательно проверены.
«Но материалы проверки по заявлениям мне до сих пор не предоставлены», - говорит Киселева.
Она рассказывает, что в медкарте сына оказались утрачены медицинские заключения. А это, по ее словам, непосредственно может повлиять на обоснованность выводов экспертов. Нет и протокола вскрытия.
«Соответственно, установление причины смерти, к которой привели допущенные врачами дефекты, будет затруднительно. Ведь, как установлено судмедэкспертизой, заверенная печатью без подписи копия протокола, не может быть исследована в качестве медицинского документа. Точно также, как и написанный «по воспоминаниям» проект протокола», - отмечает собеседница.
Утрачен, по ее словам, оказался и сопроводительный лист скорой помощи с диагнозом Алексея Киселева, на который ссылается больница. Причем в дальнейшем, эксперты не подтвердили этот диагноз. Исчез из медкарты и лист с заключением диагностированной у Алексея пневмонии, которой не было при поступлении в больницу. Исчезли результаты электрокардиограмм.
Очередной иск в суд подала Киселева к врачу-психиатру о компенсации морального вреда. На основании обнаруженных фактов, мать музыканта выяснила, что установленный врачом диагноз был, по ее словам, недостоверным. Она узнала, что у врача-психиатра не было должного специального образования. А медицинская помощь сыну оказывалась без согласия пациента.
«По рекомендации этого врача сына перевели в реанимацию, где ему вводили не показанные психотропные лекарственные препараты», - разъясняет Киселева.
По ее словам, заседание суда назначено на 30 ноября 2022 года.
Сегодня Киселева не теряет надежды, что попадет на личный прием к председателю СК России Александру Бастрыкину, о чем она неоднократно просила в своих обращениях.
«Я хочу донести до главного следователя страны необходимость установления всех обстоятельств дела», - резюмирует Людмила Киселева.
Редакция отправит официальный запрос по поводу пропажи медицинской документации. Информация уточняется.