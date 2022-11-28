Мать умершего ростовского кларнетиста сообщила о пропаже документов из дела ее сына

Утрачен, по ее словам, оказался и сопроводительный лист скорой помощи с диагнозом Алексея Киселева, на который ссылается больница. Причем в дальнейшем, эксперты не подтвердили этот диагноз. Исчез из медкарты и лист с заключением диагностированной у Алексея пневмонии, которой не было при поступлении в больницу. Исчезли результаты электрокардиограмм.