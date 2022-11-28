Утром 28 ноября под Аксаем фура столкнулась с бензовозом. Дорожная авария спровоцировала многокилометровую пробку. Сейчас двигаться по дороге в сторону Ростова водители могут со скоростью не больше шести километров в час.
В МЧС и ГИБДД официальных подробностей о дорожной аварии пока не сообщали.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Также сегодня серьезная пробка сковала движение по проспекту Михаила Нагибина. Причиной затора также стала дорожная авария.