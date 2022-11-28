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Многокилометровая пробка сковала участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
Огромная пробка сковала участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом
ДТП на подъезде в Аксай спровоцировало огромный затор из автомобилей в утренний час-пик, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Утром 28 ноября под Аксаем фура столкнулась с бензовозом. Дорожная авария спровоцировала многокилометровую пробку. Сейчас двигаться по дороге в сторону Ростова водители могут со скоростью не больше шести километров в час.

В МЧС и ГИБДД официальных подробностей о дорожной аварии пока не сообщали.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Огромная пробка из-за ДТП утром 28 ноября под Аксаем, фура столкнулась с бензовозом
Фото: Яндекс.Карты
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Также сегодня серьезная пробка сковала движение по проспекту Михаила Нагибина. Причиной затора также стала дорожная авария.

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