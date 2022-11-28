Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела в период с 2018 по 2020 года неоднократно насиловал девочку и применял по отношению к ней насилие. О его преступлениях стало известно только в текущем году, после чего в отношении 27-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.