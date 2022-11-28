Следственный отдел Донецка СУ СК РФ по Ростовской области расследует уголовное дело против жителя Каменска-Шахтинского, которого подозревают в изнасиловании с применением силы и иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении его несовершеннолетней сестры.
Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела в период с 2018 по 2020 года неоднократно насиловал девочку и применял по отношению к ней насилие. О его преступлениях стало известно только в текущем году, после чего в отношении 27-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.
Сейчас мужчину задержали и заключили под стражу по решению суда, а следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.
Ранее в Донецке стало известно о фактах сексуального насилия в отношении шестилетней девочки, совершенного любовником ее матери.