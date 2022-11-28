Напомним, в июле на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение на проект строительства многоэтажки с подземной парковкой на участке между Седова, 19 и 21.
Сейчас известно, что ООО «СЗ „Два капитана“» построит на участке ЖК на 83 квартиры и 72 машиноместа, а площадь квартир будет варьироваться от 50 до 109,8 квадратных метра. При этом вокруг здания будут находиться охраняемые ОКН.
Тем временем, согласно сервису Basis.Myseldon выступит компания, зарегистрированная в мае прошлого года. Данные о доходах компании отсутствуют, так что, вероятно, новый ЖК станет дебютным проектом застройщика, в штате которого не числится ни одного сотрудника. Также совладельцами компании указаны ростовские АО «УК «ГАБАРИТ» и ООО «Строительные технологии».
«Напрягает соседство с „шанхаем“. Там по хорошему, нужно всё выкупить до Соколова. Тогда и за квадрат можно просить 150+[тысяч рублей]», — высказались местные застройщики.