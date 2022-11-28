Сейчас известно, что ООО «СЗ „Два капитана“» построит на участке ЖК на 83 квартиры и 72 машиноместа, а площадь квартир будет варьироваться от 50 до 109,8 квадратных метра. При этом вокруг здания будут находиться охраняемые ОКН.