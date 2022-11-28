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На месте древнего городища в Ростове у сквера на Седова построят два 10-этажных дома

Сегодня, 14:20
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове построят многоэтажку с паркингом на месте древнего городища
В Ростове на улице Седова, где шли археологические раскопки, собираются построить очередную многоэтажку с паркингом, об этом сообщили на форуме застройщиков.

Напомним, в июле на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение на проект строительства многоэтажки с подземной парковкой на участке между Седова, 19 и 21.

Сейчас известно, что ООО «СЗ „Два капитана“» построит на участке ЖК на 83 квартиры и 72 машиноместа, а площадь квартир будет варьироваться от 50 до 109,8 квадратных метра. При этом вокруг здания будут находиться охраняемые ОКН.

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Тем временем, согласно сервису Basis.Myseldon выступит компания, зарегистрированная в мае прошлого года. Данные о доходах компании отсутствуют, так что, вероятно, новый ЖК станет дебютным проектом застройщика, в штате которого не числится ни одного сотрудника. Также совладельцами компании указаны ростовские АО «УК «ГАБАРИТ» и ООО «Строительные технологии».

«Напрягает соседство с „шанхаем“. Там по хорошему, нужно всё выкупить до Соколова. Тогда и за квадрат можно просить 150+[тысяч рублей]», — высказались местные застройщики.

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