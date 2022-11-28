Новогоднее проживание в отелях стало дороже на 35%

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», особенно сказалось подорожание на ценах на апартаменты в Москве, Петербурге, Казани. Теперь проживание в крупных городах во время праздников обойдется в среднем в 5,4 тысячи рублей в сутки. Средний чек бронирования подорожал на 81%. Одним из объяснений данного явления считают увеличение продолжительности проживания туристов. А средняя стоимость тура по России в текущем году выросла более, чем на 38%.
Изменения обусловлены также тем, что в условиях санкций Запада поездки в Москву и Петербург для туристов стали заменой путешествиям по Европе. В то же время мало что изменилось в Сочи: здесь цены на размещение поднялись лишь на 2%. Несмотря на популярность курорта, средняя цена на зимний тур в Красную поляну даже снизилась на 10 тысяч рублей.