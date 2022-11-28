Новогоднее проживание в отелях стало дороже на 35%

Изменения обусловлены также тем, что в условиях санкций Запада поездки в Москву и Петербург для туристов стали заменой путешествиям по Европе. В то же время мало что изменилось в Сочи: здесь цены на размещение поднялись лишь на 2%. Несмотря на популярность курорта, средняя цена на зимний тур в Красную поляну даже снизилась на 10 тысяч рублей.