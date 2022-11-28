Около 800 праздничных программ ко Дню матери провели библиотеки Подмосковья

Как сообщает телеканал «360», программы празднования в разных городах Подмосковья отличались разнообразием. Так, юные читатели Центральной библиотеки Чехова показали своим мамам праздничный концерт. В Королеве организовали выступление фокусника и показ кукольного спектакля, а в Домодедово торжественно открыли клуб «Мамы в деле».
Зарайские библиотекари организовали уличный стенд, где прохожие оставляли признания в любви к своим мамам, а в Солнечногорске дети вместе с мамами делали парные украшения, скрепленные сердцем.