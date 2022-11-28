В понедельник, 28 ноября, в 12.55 мск на повороте с улицы Чехова на улицу Малюгиной у здания № 101/308 произошла авария с участием автомобиля полиции.
Сотрудник полиции вел служебную «ГАЗель», у которой были включены проблесковые сигналы, когда решил свернуть на Малюгина. Он не убедился в безопасности маневра и влетел в Hyundai Accent, который ехал ему навстречу.
В итоге оба автомобили получили повреждения, но никто не пострадал. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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