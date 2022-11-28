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Полицейская «ГАЗель» влетела иномарку в центре Ростова 28 ноября

Сегодня, 12:44
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Полицейская «ГАЗель» разбила гражданскую машину в Ростове 28 ноября
В Ростове полицейская «ГАЗель» врезалась в иномарку рядом с городским ипподромом, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В понедельник, 28 ноября, в 12.55 мск на повороте с улицы Чехова на улицу Малюгиной у здания № 101/308 произошла авария с участием автомобиля полиции. 

Сотрудник полиции вел служебную «ГАЗель», у которой были включены проблесковые сигналы, когда решил свернуть на Малюгина. Он не убедился в безопасности маневра и влетел в Hyundai Accent, который ехал ему навстречу.  

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В итоге оба автомобили получили повреждения, но никто не пострадал. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. 

Ранее на трассе под Ростовом из-за ДТП возникла огромная пробка.

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