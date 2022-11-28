Глава государства рассказал, что они занимают особое место в истории России. Они всегда были служивыми людьми и находились на боевом посту.
Президент назвал первоначальную главную задачу казачества - это охрана рубежей. Но страна развивалась, а рубежи оказывались все дальше.
«Но служба казаков родине продолжалась в разном качестве. Сегодня они выполняют свой долг перед отечеством — это традиция и также подчеркивает, что ничего никуда не исчезает», — уточнил президент.
Напомним, что казаки из Ростовской области активно участвуют в спецоперации. Так, в зону СВО добровольцами отправились казаки из Новочеркасска. Им передали бронетехнику с обмундированием.