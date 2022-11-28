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Путин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине

Сегодня, 11:18
Фото: donland.ru
Путин высоко оценил участие донских казаков в зоне спецоперации на Украине
Президент Владимир Путин высоко оценил участие казаков в проводимой спецоперации, прозвучало на встрече с матерями военнослужащих.

Глава государства рассказал, что они занимают особое место в истории России. Они всегда были служивыми людьми и находились на боевом посту. 

Президент назвал первоначальную главную задачу казачества - это охрана рубежей. Но страна развивалась, а рубежи оказывались все дальше. 

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«Но служба казаков родине продолжалась в разном качестве. Сегодня они выполняют свой долг перед отечеством — это традиция и также подчеркивает, что ничего никуда не исчезает», — уточнил президент.

Напомним, что казаки из Ростовской области активно участвуют в спецоперации. Так, в зону СВО добровольцами отправились казаки из Новочеркасска. Им передали бронетехнику с обмундированием.

 

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