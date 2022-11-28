Порядин проживал в поселке Каменоломни. Он посмертно награжден Орденом мужества, его получили родственники бойца.
«Порядин стал добровольцем и заключил контракт. Он погиб летом 2022 года», — говорится в публикации.
Отмечается, что военнослужащий до спецоперации обучал детей мастерству владения шашкой. Его подопечные участвовали в соревнованиях и привозили медали.
По информации Союза, Орденами Мужества посмертно также отметили еще несколько жителей Ростовской области.
Из других официальных источников данных о гибели бойцов не появлялось, сейчас они уточняются.
Ранее в бою на СВО погиб 19-летний военнослужащий из Ростовской области.