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Путин посмертно наградил погибшего в СВО казака из Ростовской области Порядина

Сегодня, 08:29
Фото: Региональное отделение СКВРиЗ в Ростовской области
Путин посмертно наградил погибшего казака из Ростовской области Степана Порядина
Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего в спецоперации казака из Ростовской области Степана Порядина, сообщает в соцсети «ВКонтакте» Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья.

Порядин проживал в поселке Каменоломни. Он посмертно награжден Орденом мужества, его получили родственники бойца.

«Порядин стал добровольцем и заключил контракт. Он погиб летом 2022 года», — говорится в публикации.

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Отмечается, что военнослужащий до спецоперации обучал детей мастерству владения шашкой. Его подопечные участвовали в соревнованиях и привозили медали. 

По информации Союза, Орденами Мужества посмертно также отметили еще несколько жителей Ростовской области. 

Из других официальных источников данных о гибели бойцов не появлялось, сейчас они уточняются. 

Ранее в бою на СВО погиб 19-летний военнослужащий из Ростовской области. 

 

 

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