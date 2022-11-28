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Пять лет жил с поддельным паспортом: замначальника ИФНС в Ростове сядет на 4 года

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
В Ростове налоговик работал по поддельному паспорту и украл 106 миллионов рублей

Пять лет проживший под чужим именем замначальника ИФНС в Ростове сядет на четыре года

В Ростове приговор вынесли Александру Скрипникову, бывшему замначальника ИФНС России по Октябрьскому району города, за махинации с налогами на 106,4 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В Кировском районном суде Ростова рассмотрели дело в отношении Александра Скрипникова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании поддельного паспорта. Дело в том, что Скрипников ранее занимал должность замначальника ИФНС России по Октябрьскому району Ростова. Используя свои полномочия, он провел махинации с возмещением налога на добавленную стоимость. Его действия нанесли ущерб Российской Федерации на сумму 106,4 миллиона рублей.

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Также Скрипников замешан в другом преступлении. С 2016 по 2021 год он находился в федеральном розыске по возбужденному в отношении него уголовному делу. Чтобы избежать ответственности, он купил и использовал поддельный паспорт на чужое имя.

В ходе слушаний вину Скрипников не признал. Суд же вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также в течение трех лет ему запрещено заниматься государственные должности.

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