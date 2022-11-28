Пять лет жил с поддельным паспортом: замначальника ИФНС в Ростове сядет на 4 года

В Кировском районном суде Ростова рассмотрели дело в отношении Александра Скрипникова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании поддельного паспорта. Дело в том, что Скрипников ранее занимал должность замначальника ИФНС России по Октябрьскому району Ростова. Используя свои полномочия, он провел махинации с возмещением налога на добавленную стоимость. Его действия нанесли ущерб Российской Федерации на сумму 106,4 миллиона рублей.