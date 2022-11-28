РАСО опубликовала перечень победителей политической премии «Гамбургский счет»

Зарубежным политиком года стал Реджеп Эрдоган, а в РФ это звание посмертно дали Владимиру Жириновскому.
Эксперты, анализирующие политические события уходящего года, обратили внимание на то, что Макрону удалось успешно организовать свою вторую президентскую кампанию в изменяющихся условиях экономического упадка и протестных движений в стране, а также подъема антиистеблишментных политиков. Как сообщает newsnn.ru, его штаб смог реализовать крайне действенную стратегию — размывание электората оппонентов спойлерскими проектами, при этом осуществляя ребрендинг президентского движения и самого главы государства.
Наиболее эффективной зарубежной избирательной кампанией по выборам в парламент была признана партия «Братья Италии», работающая под руководством Джорджи Мелони. Политологи пришли к выводу, что кампания Джорджи Мелони стала весьма успешной благодаря продуманной отстройке от обвинений (как якобы фашистской и пророссийской политической силы) и презентации личности лидера партии как «эмотивной женщины с планом».
Самой значимой на мировом уровне среди зарубежных региональных кампаний была признана победа Рона ДеСантиса, который претендовал на должность губернатора американского штата Флорида. Специалисты обращают внимание на то, что в ранее колеблющемся штате ДеСантис смог набрать на 20% больше голосов, чем его конкуренты, что позволило ему выйти на общенациональный уровень и взять на себя роль одного из двух главных претендентов на президентскую номинацию от республиканской партии в 2024 году.
Лидером среди российских кампаний «партии власти» по выборам в региональный парламент была признана кампания «Единой России» по выборам в думу Сахалинской области. В перечень основных достоинств компании во главе с губернатором региона Валерием Лимаренко эксперты включили: раннее начало предвыборных процедур, гармоничный перечень кандидатов, применение инновационных цифровых технологий, а также индивидуальные тренинги с участием каждого избирающегося политика. Благодаря введению таких мер кандидаты смогли серьезно улучшить результаты партии относительно 2021 года и прошлых областных выборов на Сахалине.
Политическая премия «Гамбургский счет» была организована при участии Российской ассоциации по связям с общественностью шестью годами ранее. Победителями премии становятся политические деятели, партии, политические группы и кандидаты в нашей стране и за границей, которые смогли показать результативность, технологичность и креативность при участии в предвыборных гонках или непосредственно в выборах — в условиях конкуренции и соблюдения демократических свобод.