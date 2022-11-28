РАСО опубликовала перечень победителей политической премии «Гамбургский счет»

Самой значимой на мировом уровне среди зарубежных региональных кампаний была признана победа Рона ДеСантиса, который претендовал на должность губернатора американского штата Флорида. Специалисты обращают внимание на то, что в ранее колеблющемся штате ДеСантис смог набрать на 20% больше голосов, чем его конкуренты, что позволило ему выйти на общенациональный уровень и взять на себя роль одного из двух главных претендентов на президентскую номинацию от республиканской партии в 2024 году.