РЭО проконтролирует вывоз отходов в регионах во время новогодних праздников

Сейчас в Российской Федерации определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 84 субъектах страны. В целом работает 181 региональный оператор. Об этом информирует 360tv.ru.
Методами мониторинга являются как прямая связь с местными операторами и регионами, так и мониторинг сообщений об инцидентах в области твердых коммунальных отходов через систему «РЭО Радар» и ежечасный анализ медийного пространства: средств массовой информации и социальных сетей.
Благодаря быстрому сбору данных о проблемах федеральный центр своевременно включается в процесс, и региону предоставляется консультативная и административная поддержка.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в зимние праздники в одном — двух субъектах РФ случаются сбои с вывозом коммунальных отходов. Подобного допускать нельзя, так это вредит стабильному предоставлению услуг населению и развитию в стране экономики замкнутого цикла.
Попадая в бак, мусор при правильной утилизации может быть повторно использован. РЭО совершенствует механизм расширенной ответственности производителей, формирует циклическую экономику и стимулирует бизнесменов переходить на продукцию из вторичного сырья, пояснил Буцаев.
По его словам, причиной коллапсов обычно становится комплекс факторов. Так, в праздники отходов образуется значительно больше, а проходимость дорог снижается из-за плохой погоды.
Отметим, что Кабинет министров России внес в список инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», которым руководит Российский экологический оператор. Проект должен решить фундаментальные задачи в области обращения с мусором, предусматривая, что в РФ до 2024 года построят восемь экотехнопарков. Они появятся на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков разместят мощности по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.