РЭО проконтролирует вывоз отходов в регионах во время новогодних праздников

Отметим, что Кабинет министров России внес в список инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», которым руководит Российский экологический оператор. Проект должен решить фундаментальные задачи в области обращения с мусором, предусматривая, что в РФ до 2024 года построят восемь экотехнопарков. Они появятся на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков разместят мощности по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.