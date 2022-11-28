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РЭО проконтролирует вывоз отходов в регионах во время новогодних праздников

Сегодня, 10:56
Фото: Медиахолдинг 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) в новогодние праздники продолжит традицию ежечасного мониторинга работы региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

Сейчас в Российской Федерации определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 84 субъектах страны. В целом работает 181 региональный оператор. Об этом информирует 360tv.ru.

Методами мониторинга являются как прямая связь с местными операторами и регионами, так и мониторинг сообщений об инцидентах в области твердых коммунальных отходов через систему «РЭО Радар» и ежечасный анализ медийного пространства: средств массовой информации и социальных сетей.

Благодаря быстрому сбору данных о проблемах федеральный центр своевременно включается в процесс, и региону предоставляется консультативная и административная поддержка.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в зимние праздники в одном — двух субъектах РФ случаются сбои с вывозом коммунальных отходов. Подобного допускать нельзя, так это вредит стабильному предоставлению услуг населению и развитию в стране экономики замкнутого цикла.

Попадая в бак, мусор при правильной утилизации может быть повторно использован. РЭО совершенствует механизм расширенной ответственности производителей, формирует циклическую экономику и стимулирует бизнесменов переходить на продукцию из вторичного сырья, пояснил Буцаев.

По его словам, причиной коллапсов обычно становится комплекс факторов. Так, в праздники отходов образуется значительно больше, а проходимость дорог снижается из-за плохой погоды.

Отметим, что Кабинет министров России внес в список инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», которым руководит Российский экологический оператор. Проект должен решить фундаментальные задачи в области обращения с мусором, предусматривая, что в РФ до 2024 года построят восемь экотехнопарков. Они появятся на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, в Подмосковье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков разместят мощности по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

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