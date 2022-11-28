Российская молодежь начала экономить на питании

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», после начала СВО 24% жителей России пришли к выводу, что следует начать экономить на еде, еще 11% респондентов заявили, что «скорее согласны» с данным тезисом. Об этом они рассказали в опросе ВЦИОМ. При этом среди тех, кто уже начал экономию на собственном питании, 26% представлены молодежью в возрасте 18-24 лет. Не согласны или скорее не согласны с необходимостью экономить на продуктах питания 51% опрошенных.
32% (среди них 40% женщины) рассказали социологам, что в этом году сэкономили на услугах парикмахера, косметолога, на покупке косметики. Не согласились с этим 27%. Директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников охарактеризовал сберегательное поведение как нормальное в текущем «периоде турбулентности», указав, что для такого типа поведения характерна не только экономность, но и подход умного покупателя, более внимательного к соотношению качества и цены продукта.