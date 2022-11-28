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Ростовчане из дома на Кривошлыковском провели пикеты у здания правительства

Сегодня, 17:24
Фото: Яндекс. Карты
Аварийный дом на Кривошлыковском, 4
В Ростове жители аварийного дома в Кривошлыковском переулке провели серию одиночных пикетов у здания донского правительства.

Портал 161.ру сообщил, что на днях жители Кривошлыковского, 4 провели серию одиночных пикетов под зданием правительства Ростовской области на площади Советов. 

Основной целью пикетов стала попытка донести до властей необходимость подключения аварийной пятиэтажки к системам ресурсоснабжения. Аналогичную акцию протеста у собственного дома они провели ровно неделю назад. 

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Сообщается, что ростовчане из проблемного дома подписали коллективные обращения губернатору, в МинЖКХ и парламенту Ростовской области.

Ранее стало известно, что жители Кривошлыковского обратились в суд из-за отсутствующего отопления.

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