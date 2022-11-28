Портал 161.ру сообщил, что на днях жители Кривошлыковского, 4 провели серию одиночных пикетов под зданием правительства Ростовской области на площади Советов.
Основной целью пикетов стала попытка донести до властей необходимость подключения аварийной пятиэтажки к системам ресурсоснабжения. Аналогичную акцию протеста у собственного дома они провели ровно неделю назад.
Сообщается, что ростовчане из проблемного дома подписали коллективные обращения губернатору, в МинЖКХ и парламенту Ростовской области.
Ранее стало известно, что жители Кривошлыковского обратились в суд из-за отсутствующего отопления.