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Ростовская школа № 60 провела «Космический урок»

Сегодня, 14:34
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В ростовской школе № 60, в которой заработали специальные космические классы стала участником российского проекта «космический урок», сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Таким образом образовательное учреждение стало участником предметного космического урока на тему «Навигация». Всего в проекте приняли участие три российские школы.

 

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В рамках необычного урока обучающиеся смогли понаблюдать за работой Международной космической станции, с которой было организовано прямое подключение. Ребятам рассказали о существующих видах навигации — на планете, на орбите планеты, навигационной системе МКС, навигации в Солнечной системе, в галактике.

Также дети могли задать российским космонавтам с МКС волнующие их вопросы.

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