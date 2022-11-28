Ростовская школа № 60 провела «Космический урок»

Таким образом образовательное учреждение стало участником предметного космического урока на тему «Навигация». Всего в проекте приняли участие три российские школы.
В рамках необычного урока обучающиеся смогли понаблюдать за работой Международной космической станции, с которой было организовано прямое подключение. Ребятам рассказали о существующих видах навигации — на планете, на орбите планеты, навигационной системе МКС, навигации в Солнечной системе, в галактике.
Также дети могли задать российским космонавтам с МКС волнующие их вопросы.