В своей беседе с изданием «Украина.ру» Александр Бородай, занимающий пост депутата Госдумы от Донского края, рассказал о том, что текущая геополитическая ситуация обнажила проблемы Российской Федерации в органах госвласти.
По мнению Бородая, часть чиновников, сидящих на высоких постах, на самом деле вероятно поддерживает Украину, хотя и не афиширует это в соцсетях. Бородай уверен, что такие люди опасны, причиной этого являются истинные интересы представителей власти.
«Поскольку все материальные интересы их сосредоточены на Западе, возникает, как любят говорить в Москве, когнитивный диссонанс», — цитирует политика издание.
Сам Бородай напомнил политикам, что высокие должности обязывают их быть патриотами, а потому неэтично действовать в интересах России, но хранить свои средства в заграничных банках.
Ранее депутат Бородай объяснил, почему не верит прогнозам о том, что Украина и Европа «загнутся» к весне.