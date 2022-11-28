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Ростовский депутат Бородай заявил о когнитивном диссонансе в рядах российской элиты

Сегодня, 18:19
Фото: pxhere.com
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что спецоперация на Украине показала, куда были направлены интересы некоторых представителей власти.

В своей беседе с изданием «Украина.ру» Александр Бородай, занимающий пост депутата Госдумы от Донского края, рассказал о том, что текущая геополитическая ситуация обнажила проблемы Российской Федерации в органах госвласти. 

По мнению Бородая, часть чиновников, сидящих на высоких постах, на самом деле вероятно поддерживает Украину, хотя и не афиширует это в соцсетях. Бородай уверен, что такие люди опасны, причиной этого являются истинные интересы представителей власти.  

Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к весне
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«Поскольку все материальные интересы их сосредоточены на Западе, возникает, как любят говорить в Москве, когнитивный диссонанс», — цитирует политика издание. 

Сам Бородай напомнил политикам, что высокие должности обязывают их быть патриотами, а потому неэтично действовать в интересах России, но хранить свои средства в заграничных банках. 

Ранее депутат Бородай объяснил, почему не верит прогнозам о том, что Украина и Европа «загнутся» к весне. 

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