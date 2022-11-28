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Серьезная пробка парализовала движение на Нагибина в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
Гигантская пробка парализовала движение на Нагибина в Ростове-на-Дону
В Ростовена-Дону на проспекте Михаила Нагибина образовались серьезные заторы на дорогах в понедельник, 28 ноября, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Затор начинается еще от проспекта Космонавтов, но сильнее всего затруднен проезд от Ларина до пересечения с проспектом Ленина. Заканчивается пробка в районе Братского кладбища.

Очевидцы сообщают, что здесь произошла автовария. В обратном направлении движение полностью свободно.

Массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове
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В целом по городу особых помех для автомобилистов нет. Пробкам присвоили четыре балла из десяти возможных. 

Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове.

До этого в Ростовской области предупредили о пробках из-за усиления контроля с 3 ноября.

 

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#Пробка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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