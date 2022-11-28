Затор начинается еще от проспекта Космонавтов, но сильнее всего затруднен проезд от Ларина до пересечения с проспектом Ленина. Заканчивается пробка в районе Братского кладбища.
Очевидцы сообщают, что здесь произошла автовария. В обратном направлении движение полностью свободно.
В целом по городу особых помех для автомобилистов нет. Пробкам присвоили четыре балла из десяти возможных.
Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове.
До этого в Ростовской области предупредили о пробках из-за усиления контроля с 3 ноября.