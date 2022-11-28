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Стали известны подробности аварии с бензовозом на М-4 «Дон» под Ростовом 28 ноября

Сегодня, 13:11
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
подробности аварии с бензовозом на М-4 «Дон» под Ростовом 28 ноября
В Ростовской области рассказали подробности аварии с бензовозом на М-4 «Дон» 28 ноября, комментарий предоставила пресс-служба УГИБДД региона.

В понедельник, 28 ноября, в 07.25 мск на 1047-м километре трассы М-4 «Дон» на Новочеркасском шоссе перед казачьим кадетским корпусом произошла авария с участием грузовика и бензовоза. 

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Водитель грузовика DAF с полуприцепом с топливом разворачивался налево и не уступил дорогу грузовику Mercedes-Benz. Грузовики столкнулись, и в итоге травмы получил водитель Mercedes.

Эта авария стала причиной огромной пробки, которая растянулась на несколько километров и затруднила движение по Новочеркасскому шоссе. Теперь полиция будет разбираться в причинах и обстоятельствах аварии.

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