Это один из самых распространенных способов мошенничеств, но многие все еще на это попадаются. С неизвестного номера поступает звонок и собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка. Он заявляет, что деньги клиента находятся могут списать злоумышленники и предлагает их защитить.
Далее мошенники действуют различными способами, некоторые пытаются получить доступ к онлайн-банку. Они просят сообщить секретный код из смс. Если человек его называет, то аферисты переводят со счета все средства себе.
Либо звонящий просит собеседника зайти в онлайн-банк и провести ряд операций для защиты денег, в том числе взять на себя кредиты. Якобы для достижения лимита, чтобы другие мошенники не смогли взять займ и забрать деньги.
После этого потерпевшего убеждают перечислить все средства на резервный счет для сохранности. Если он это делает, то просто отдает свои сбережения злоумышленникам.
Поэтому никаких личных данных нельзя называть незнакомцу и если есть подозрения, то лучше перезвонить в банк и спросить.
Иногда мошенники звонят человеку и говорят, что его родственник попал в беду. Например, он стал участником автоаварии.
Аферисты начинают требовать деньги, чтобы для родственника не было никаких последствий. Хотя на самом деле никакого ДТП не было.
В этом случае поступает звонок от неизвестного, который предлагает заработать на бирже. Если у человека нет денег, то его попросят взять кредит, чтобы он смог разбогатеть.
При этом преступники включают на фон звуки телефонных переговоров, чтобы казалось, что они работают из офиса. Звонящие убеждают поставить на телефон или компьютер некую программу, сделать аккаунт для торговли на бинарных опционах.
Потерпевшие видят в приложении фальшивые результаты торгов и думают, что скоро станут богаче. Тогда «менеджер» начинает уговаривать вложить все больше и больше денег.
Но в какой-то момент графики поползут вниз и клиенту скажут, что он все потерял. Либо вообще перестанут брать трубки.
Кроме того, мошенники могут попросить зайти на фишинговый сайт, ворующий пароли, или вложить деньги в финансовую пирамиду.
Несмотря на то, что казино запрещены практически по всей стране, мошенники создают их в Интернете. Их суть сводится к тому, чтобы люди вносили деньги и даже иногда выигрывали, но в конечном итоге они все равно останутся без накоплений.
Алгоритм в это время применяет психологические обманные трюки. И результат один — в долгосрочной перспективе игрок всегда проигрывает.
Некоторые считают, что есть выигрышные стратегии, но это не так.
Стоит только опубликовать объявление о продаже товара, как позвонят мошенники. Поступает звонок от человека, который интересуется товаром и заявляет о намерении купить его.
Аферист говорит, что хочет воспользоваться сервисом доставки от сервиса объявлений и делает вид, что оформляет ее. После этого он бросает ссылку на сайт, очень похожий на сайт объявлений, где просят ввести данные карты якобы для получения средств.
Если потерпевший передает информацию, то преступники снимают средства со счета. Иногда бывает и наоборот, когда мошенник публикует объявление с товаром по низкой цене. Потенциальному покупателю он бросает ссылку на «левый» сайт и просит оплатить доставку, но итог один — человек остается без денег.
Существуют мошенники, которые обманывают людей, предлагая заработать на ставках. Они создают страницы в соцсетях и заявляют, что знают о договорных матчах.
Аферисты собирают группу из нескольких человек, половине дают один прогноз, а оставшейся части — другой, на одно и то же событие. После этого остается часть людей, которые видят, что прогноз сбылся и дают мошеннику деньги, чтобы он и дальше им подсказывал. Естественно, все следующие прогнозы не сбываются.
А люди остаются без денег, иногда больших…
Казалось бы, после громкой истории с МММ люди должны бы понять, что финансовые пирамиды — это зло. Но, как показывает практика, есть еще те, кто готов вкладывать средства.
Пирамиды в Интернете появляются постоянно, а организаторы обещают огромные проценты по вкладам. Некоторые даже успевают забрать часть денег, но в основном все теряют сбережения.
Сейчас часто пирамиды прикрываются тем, что якобы они зарабатывают на торговле криптовалютой или в других сферах. Они делают вид, что успешны и развиваются, но на самом деле во всех случаях организаторы просто собирают деньги.
Некоторые мошенники публикуют в Интернете информацию о заболевшем ребенке, которому требуется дорогостоящее лечение. Либо объявляют сбор средств на медицинские препараты.
В публикациях есть фотографии детей и документы, но написанное в них может быть не четким и размытым. А внизу добавляют номер карты для перевода средств.
Неравнодушные начинают слать деньги, не подозревая, что они идут аферистам. Поэтому, если есть желание помочь, то следует вначале попросить полный комплект документов.
Этот развод рассчитан на автолюбителей, когда аферисты кладут под колесо большую пластиковую бутылку. Водитель начинает движение и слышит хруст, из-за чего выходит узнать причину и заглядывает под бампер.
В этот момент мошенник забирает из салона ценные вещи и убегает.
В этом случае мошенники ходят по квартирам, представляясь газовщиками, коммунальщиками или представителями управляющих компаний. Во время проверки труб, плит и коммуникаций они якобы находят поломку и предлагают провести дорогостоящий ремонт.
Аферисты могут пугать или ссылаться на несуществующие законы, чтобы убедить жильцов отдать деньги. В итоге в квартирах устанавливают дорогие приборы, которые совершенно бесполезны.
Чтобы понять, пришел мошенник или нет, нужно спросить из какой он компании и позвонить туда. Также стоит набрать в управляющую организацию или в газовую службу, чтобы уточнить, направляли ли они сотрудников.
Ничего не подозревающий мужчина знакомится в Интернете с девушкой и они договариваются о свидании. Аферистка предлагает заглянуть в определенное кафе, где они заказывают немного еды и напитков.
А в конце приносят счет тысяч на 15 рублей. Желавшему построить отношения деваться некуда и он отдает огромную сумму.
Вся эта схема придумана заранее и девушка специально ведет очередного ухажера в это место. Она получает свою долю от общего чека.
Есть также мошенничество с вип-кинотеатром. В этом случае обманывают парней, которые также желают познакомиться с девушками в Интернете. Последние ведут беседу с ухажерами, соглашаются на встречу и сами предлагают сходить в вип-кинотеатр. Якобы на сеансы могут попасть только два человека и будут сидеть на удобном диване.
Злоумышленник бросает ссылку на фейковый сайт и просит оплатить билеты. Но никакого кинотеатра на самом деле не существует.
Эта схема начинается с рассылки людям сообщений о том, что они стали счастливчиками и могут попасть на косметическую процедуру бесплатно. Тех, кто согласился и пришел, начинают «окучивать».
Используя психологические приемы, сотрудники убеждают купить дорогостоящие препараты или комплекс услуг. Они обещают чудодейственный эффект, которого, конечно же, не будет.
Если у человека нет с собой денег, то на него оформляют кредит. Лучше всего не ходить на подобные процедуру в незнакомые салоны, чтобы остаться с деньгами.
Аферисты оставляют на стекле неправильно припаркованных автомобилей записку и предупреждают, что сфотографировали нарушение. Они просят перевести им определенную сумму, чтобы снимки не попали в ГИБДД.
А за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств штраф может составить до пяти тысяч рублей. Поэтому лучше всего парковаться правильно и не выполнять условия мошенников. Ведь они могут отослать фото в ГИБДД даже если им перечислить деньги.
В этом случае водитель автомобиля спокойно едет по дороге и замечает, что ему машет другой автомобилист и просит остановиться. После этого мошенник незаметно из приготовленной бутылки льет масло под автомобиль и говорит своему собеседнику, что его машина сломалась и ехать дальше на ней опасно.
Потерпевший пугается и ему собеседник предлагает заехать в находящийся неподалеку автосервис. Механики являются частью схемы, они делают вид, что проводят ремонт, а потом потом выставляют крупный счет.
Мошенник взламывает аккаунт человека в соцсетях и начинает писать его друзьям, прося денег в долг. Иногда преступники читают переписку, чтобы быть более естественными.
Те, кто не знают эту схему, отправляют суммы своему знакомому, а по факту — мошенникам. Чтобы не лишиться денег, нужно игнорировать просьбу о переводе и ничего не отвечать на сообщения.
Стоит также позвонить знакомому и сообщить, что его аккаунт взломали.
Человек ищет себе квартиру для съема и находит объявление по привлекательной цене. Он звонит по оставленному контакту и ему подтверждают, что квартира сдается.
Но для ее просмотра просят внести задаток и перевести деньги на карту. Некоторые следуют инструкциям и теряют накопления.
На самом деле таких квартир нет и никто их не сдает.
Мошенники получают доступ к базам данных тех, кто когда-либо приобретал лекарства. Они их обзванивают и говорят, что медикаменты оказались некачественными.
После этого преступники предлагают получить компенсацию, которая якобы может превышать 100 тысяч рублей. Но вначале они просят оплатить услуги по оформлению документов.
Как становится понятно, никакой компенсации не существует.
Некоторые подобным образом предлагают вернуть НДС, который платили весь год местные жители при покупке товаров. Но как и в предыдущих случаях, все это обман.
Человеку приходит смс якобы от банка, но с обычного номера. В нем говорится, что ему будто зачислили какую-то сумму.
Следом поступает звонок, в котором собеседник говорит, что якобы случайно перевел не туда деньги и просит вернуть. Если человек невнимателен, то соглашается перевести деньги и теряет их.
Поэтому лучше сразу проверить счет, если приходит подобная смс. В случае поступления средств, которых не ждали, то можно позвонить в банк и уточнить.
Есть аферисты, которые создают в Интернет сайты-клоны известных магазинов, их практически невозможно отличить. Поэтому ничего не подозревающие покупатели заходят на них, выбирают товары и оформляют заказы.
После этого они вводят данные своих карт для оплаты и со счетов списывают крупные суммы.
Аферисты выступают в качестве работодателей и предлагают легкую работу с хорошим заработком. Но перед началом просят оплатить обучающие услуги.
Когда мошенник получит деньги, то скорее всего ни работы ни обучающих материалов не будет. Стоит помнить, что на большинстве фриланс-бирж можно начать работать бесплатно.
На фейковый аукцион выставляют товар, который можно купить по низкой цене. Участники вводят данные своей карты и с нее списывают деньги.
Поэтому, прежде чем делать ставки на лот, стоит проверить рейтинг и отзывы о продавце. На аукционах это является важнейшими показателями честности.