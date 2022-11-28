Аферисты собирают группу из нескольких человек, половине дают один прогноз, а оставшейся части — другой, на одно и то же событие. После этого остается часть людей, которые видят, что прогноз сбылся и дают мошеннику деньги, чтобы он и дальше им подсказывал. Естественно, все следующие прогнозы не сбываются.