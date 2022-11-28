Начальник управления строительства и реконструкции автодорог Минтранса Ростовской области Дмитрий Евтеев рассказал, какие причины учитывали при выборе маршрута Западной хорды.
В своем интервью чиновник рассказал, что текущая схема строительства показалась властям самой выгодной с точки зрения расходов на строительства и неудобства жителей Ростовской области.
Евтеев признал, что Западную хорду действительно можно было построить по улице Каратаева, однако это в разы увеличило бы стоимость строительства, а также заставило бы перенести инженерные коммуникации — линии нефте- и газоснабжения.
Более того, при выборе маршрута по Каратаева Западная хорда прошла бы вплотную к ЖК «Екатерининскому» и частному сектору, а на Портовой пришлось бы построить сложную развязку.
В центре Ростова неизвестные вандалы сорвал новогодние гирлянды на улице Пушкинской. Очевидцы сообщили, что неизвестные вредители бросили оборванные украшения на скамью, после чего горожане предложили посмотреть записи с ближайших камер видеонаблюдения, чтобы установить личность вандалов.
«Я вот не пойму зачем? Что за люди…», — расстроились горожане, предложив полиции заняться расследованием и найти тех, кто испортил новогодние украшения.
«ВКонтакте» появились сообщения от местных жителей, которые пожаловались на то, что на улицах города их испугал Леонардо Ди Каприо.
Как выяснилось, речь шла всего лишь о фигуре знаменитого актера, которая драматично стояла на карнизе окна в доме на Пушкинской.
Очевидцы были уверены, что неизвестный мужчина вот-вот спрыгнет вниз, но оказалось, что жители дома выставили на окно всего лишь ростовую картонную фигуру Леонардо Ди Капри. Позднее стало известно, что авторами розыгрыша стали студенты, проживающие в общежитии.
«Обман зрения и людей», — пишут местные жители.