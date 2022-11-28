В понедельник, 28 ноября, в 08.45 мск в Ростове 53-летний водитель Lada не уступил дорогу по требованию знака и въехал в Kia Picanto.
В итоге малолитражный автомобиль отлетел в сторону, после чего перевернулся на крышу. В результате аварии пострадал 36-летний водитель Kia и его 67-летний пассажир.
В полиции заняты расследованием обстоятельств происшествия.
Напомним, в ноябре водитель без прав не справился с управлением и повредил автомобиль каршеринга.
Ранее на Дону перевернувшийся грузовик разбросал по дороги бетонные тетраэдры, в прошлом применяемые в качестве танковых заграждений.