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В Ростове два человека пострадали в ДТП с опрокинувшейся иномаркой

Сегодня, 15:54
Фото: УГИБДД РО
В Ростове Lada Granta влетела в Kia Picanto, пострадали два человека, об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 28 ноября, в 08.45 мск в Ростове 53-летний водитель Lada не уступил дорогу по требованию знака и въехал в Kia Picanto. 

В итоге малолитражный автомобиль отлетел в сторону, после чего перевернулся на крышу. В результате аварии пострадал 36-летний водитель Kia и его 67-летний пассажир. 

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В полиции заняты расследованием обстоятельств происшествия. 

Напомним, в ноябре водитель без прав не справился с управлением и повредил автомобиль каршеринга.

Ранее на Дону перевернувшийся грузовик разбросал по дороги бетонные тетраэдры, в прошлом применяемые в качестве танковых заграждений. 

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