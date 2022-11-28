Жители Ростова возмущены работой экскаваторов на улице Доватора 27 ноября. Техника решила проехать по новому асфальтовому покрытию. Под гусеничной техникой тротуар смяло в «гармошку», а бордюр раскрошился. Горожане сетуют, что на этой части дороги тротуара не было несколько лет, его сделали совсем недавно, однако уже успели разрушить.
В комментариях в соцсетях ростовчане грустно пошутили, что на месте работ не доставало сотрудников водоканала, часто раскапывающих дороги для прокладки труб: «Там не хватает ещё водоканала с ремонтными работами». Другие также иронично отвечали: «Не надо. Не подсказывайте. Ремонт после нового асфальта — это „святое“».
Ранее власти Азова заявили, что заставят подрядчика починить «убитые» дороги после догазификации города.