Жители Ростова возмущены работой экскаваторов на улице Доватора 27 ноября. Техника решила проехать по новому асфальтовому покрытию. Под гусеничной техникой тротуар смяло в «гармошку», а бордюр раскрошился. Горожане сетуют, что на этой части дороги тротуара не было несколько лет, его сделали совсем недавно, однако уже успели разрушить.