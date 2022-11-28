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В Ростове экскаваторы превратили в «гармошку» новый тротуар и раскрошили бордюр

Сегодня, 11:20
Фото: ВК группа "Это Ростов"
В Ростове бульдозер разрушил новый тротуар и разломал бордюр
На улице Доватора в Ростове по новому асфальтовому покрытию прошлись экскаваторы, фото с места событий опубликовали в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова возмущены работой экскаваторов на улице Доватора 27 ноября. Техника решила проехать по новому асфальтовому покрытию. Под гусеничной техникой тротуар смяло в «гармошку», а бордюр раскрошился. Горожане сетуют, что на этой части дороги тротуара не было несколько лет, его сделали совсем недавно, однако уже успели разрушить.

В комментариях в соцсетях ростовчане грустно пошутили, что на месте работ не доставало сотрудников водоканала, часто раскапывающих дороги для прокладки труб: «Там не хватает ещё водоканала с ремонтными работами». Другие также иронично отвечали: «Не надо. Не подсказывайте. Ремонт после нового асфальта — это „святое“».

Дороги превратились в болото после догазификации в Азове
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Ранее власти Азова заявили, что заставят подрядчика починить «убитые» дороги после догазификации города.

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