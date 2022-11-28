Во вторник, 29 ноября, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, также в регионе будет наблюдаться гололедица с сильным ветром скоростью до 22 метров в секунду. Ночью ударят заморозки до -5 градусов, а на севере и вовсе похолодает до -10 градусов, днем воздух не прогреется сильнее +2 градусов.
В последующие дни по прогнозам синоптиков осадков не будет вовсе, зато ветер усилится до 23 метров в секунду — 82,8 километра в час. Из-за этого ночные температуры воздуха в отдельных районах Ростовской области могут опуститься до -13 градусов, а днем температура будет колебаться от -2 до +5 градусов. Такая погода сохранится до вечера 1 декабря.
Жителям Ростовской области следует проявить осторожность и внимательность в условиях непогоды, поскольку существует риск обрушения аварийных деревьев, рекламных щитов и других ненадежно закрепленных конструкций в условиях сильного ветра.
Ранее дерево упало и повредило несколько автомобилей в Батайске.