В последующие дни по прогнозам синоптиков осадков не будет вовсе, зато ветер усилится до 23 метров в секунду — 82,8 километра в час. Из-за этого ночные температуры воздуха в отдельных районах Ростовской области могут опуститься до -13 градусов, а днем температура будет колебаться от -2 до +5 градусов. Такая погода сохранится до вечера 1 декабря.