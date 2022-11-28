В Ростове частное лицо выставило на продажу землю в самом центре города — на пересечении проспекта Буденновского с улицей Тельмана, на которых раньше находились дома № 25-31А, а также стоит дом на Лермонтовской, 46А. Сам участок представляет собой более 2,1 тысячи квадратных метров земли, при этом рядом есть электроподстанция для снабжения электричеством нового здания.
В непосредственной близости находится улица Красноармейская, ТЦ «Астор», парк строителей и местные достопримечательности — здания ликеро-водочного завода с домами работников завода.
«Покупайте и стройте высотку — МКД, офисное здание, бизнес-центр», — предлагает продавец, оценивший свою собственность в 150 миллионов рублей.
Ранее в Ростове на продажу выставили раритетный Porsche.