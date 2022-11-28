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В центре Ростова на продажу выставили пустырь площадью 0,2 гектара за 150 млн рублей

Сегодня, 11:42
Фото: Avito
В Ростове продают 2,1 тысячи квадратных метров земли под строительство высотки, об этом сказано в объявлении на одной из торговых площадок города.

В Ростове частное лицо выставило на продажу землю в самом центре города — на пересечении проспекта Буденновского с улицей Тельмана, на которых раньше находились дома № 25-31А, а также стоит дом на Лермонтовской, 46А. Сам участок представляет собой более 2,1 тысячи квадратных метров земли, при этом рядом есть электроподстанция для снабжения электричеством нового здания.

Фото: Avito
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В непосредственной близости находится улица Красноармейская, ТЦ «Астор», парк строителей и местные достопримечательности — здания ликеро-водочного завода с домами работников завода.  

«Покупайте и стройте высотку — МКД, офисное здание, бизнес-центр», — предлагает продавец, оценивший свою собственность в  150 миллионов рублей. 

Ранее в Ростове на продажу выставили раритетный Porsche.

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