В Ростове частное лицо выставило на продажу землю в самом центре города — на пересечении проспекта Буденновского с улицей Тельмана, на которых раньше находились дома № 25-31А, а также стоит дом на Лермонтовской, 46А. Сам участок представляет собой более 2,1 тысячи квадратных метров земли, при этом рядом есть электроподстанция для снабжения электричеством нового здания.