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Выезд на М-4 «Дон» из Новочеркасска в Ростов закроют с 5 по 19 декабря

Сегодня, 17:11
Фото: donland.ru
В Ростовской области ради завершения работ по строительству обхода Аксая закроют до 20 декабря закроют два дорожных съезда на трассе М-4 «Дон», об этом сообщили в администрации Новочеркасска.

В пресс-службе уточнили, что ограничения будут действовать в течение 15 дней с 5 по 19 декабря, из-за чего в Ростов-на-Дону проехать можно будет по старой дороге, через Грушевскую или развязку у аэропорта Платов. 

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Закрытие съездов из Москвы в Новочеркасск и из Новочеркасска в Ростов объяснили необходимостью завершить строительные работы на обходе Аксая. В течение действия запрета съезды останутся доступны исключительно для экстренных служб и сотрудников Госавтоинспекции. 

Ранее стало известно, когда откроют для проезда движение по обходу Ростова.

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