В пресс-службе уточнили, что ограничения будут действовать в течение 15 дней с 5 по 19 декабря, из-за чего в Ростов-на-Дону проехать можно будет по старой дороге, через Грушевскую или развязку у аэропорта Платов.
Закрытие съездов из Москвы в Новочеркасск и из Новочеркасска в Ростов объяснили необходимостью завершить строительные работы на обходе Аксая. В течение действия запрета съезды останутся доступны исключительно для экстренных служб и сотрудников Госавтоинспекции.
Ранее стало известно, когда откроют для проезда движение по обходу Ростова.